Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
08:03, 6 марта 2024Путешествия

Россиянин побывал в Индии и описал ее словами «хочется уехать в первый же день»

Фото: Saumya Khandelwal / Reuters

Российский путешественник побывал в Индии и рассказал, что страна поразила его нищетой и обилием грязи. Своим мнением он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что Индия — страна с богатым культурным наследием и самобытным укладом жизни. «Только насладиться всем этим будет не так-то просто из-за тотальной, всепоглощающей нищеты, разрухи, грязи и антисанитарии, не заметить которых абсолютно невозможно», — такими словами россиянин описал свои впечатления.

Материалы по теме:
«Идем на Восток» В какие новые страны россияне смогут поехать в 2024 году и почему в них стоит побывать?
«Идем на Восток»В какие новые страны россияне смогут поехать в 2024 году и почему в них стоит побывать?
8 января 2024
Какие страны открыты для россиян в 2024 году? Список государств, куда можно улететь из России прямым рейсом
Какие страны открыты для россиян в 2024 году? Список государств, куда можно улететь из России прямым рейсом
8 февраля 2024

По словам блогера, ему захотелось уехать из Индии в первый же день. Он сообщил, что мусора в городах настолько много, что со временем перестаешь его замечать. При этом простые индийцы живут в «запредельной нищете», не видеть которую гораздо сложнее, чем пакеты и экскременты на улицах.

Другие блогеры из России побывали в трущобах Бангладеш и рассказали, что там улицы тоже «утопают в грязи и мусоре». При этом больше всего путешественников удивило, что люди там дружелюбно относятся к туристам.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Су-27 ВКС РФ перехватил над Черным морем французские самолеты. Что делают истребители НАТО у границ России?

      Фристайлистка из России рассказала об отношении к ней в Испании после начала СВО

      Женщина назвала брак с мужчиной на 21 год младше нее «выигрышем в лотерею»

      Россиянин побывал в Индии и описал ее словами «хочется уехать в первый же день»

      По факту взрыва на ТЭЦ в Шагонаре в Тыве завели дело

      Назван способ предотвратить засоры

      Трамп прокомментировал победы на праймериз в супервторник

      В Шагонаре назвали сроки возобновления подачи теплоэнергии после взрыва на ТЭЦ

      Минобороны раскрыло подробности уничтожения дрона над Воронежской областью

      Беспилотник ВСУ пытался атаковать Воронежскую область

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше