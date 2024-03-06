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09:16, 6 марта 2024Силовые структуры

Стали известны подробности о сбежавшем из российской психбольницы рецидивисте

Сбежавший из психбольницы в Екатеринбурге рецидивист был судим за разбой

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Сбежавший из психбольницы в Екатеринбурге рецидивист был судим за разбой, хищения и кражи. Об этом сообщает информационный портал Е1.

В 2016 году беглеца приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы, а в 2020 году добавили срок за угрозы в адрес сотрудника исправительной колонии. В ноябре 2023-го мужчина вновь был задержан за разбой. В рамках следствия ему избрали меру пресечения. В конце декабря россиянина отправили на психиатрическую экспертизу в больницу на Сибирском тракте. 5 марта стало известно, что он сбежал из медицинского учреждения.

Источник «Ленты.ру» также рассказывал, что в 2013 году мужчину приговорили к 13 годам колонии и выпустили по УДО под административный надзор.

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