Стали известны подробности о сбежавшем из российской психбольницы рецидивисте

Сбежавший из психбольницы в Екатеринбурге рецидивист был судим за разбой

Сбежавший из психбольницы в Екатеринбурге рецидивист был судим за разбой, хищения и кражи. Об этом сообщает информационный портал Е1.

В 2016 году беглеца приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы, а в 2020 году добавили срок за угрозы в адрес сотрудника исправительной колонии. В ноябре 2023-го мужчина вновь был задержан за разбой. В рамках следствия ему избрали меру пресечения. В конце декабря россиянина отправили на психиатрическую экспертизу в больницу на Сибирском тракте. 5 марта стало известно, что он сбежал из медицинского учреждения.

Источник «Ленты.ру» также рассказывал, что в 2013 году мужчину приговорили к 13 годам колонии и выпустили по УДО под административный надзор.