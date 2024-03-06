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17:24, 6 марта 2024Культура

Сын Михаила Круга оценил свое выступление на «Новой Фабрике звезд»

Сын Михаила Круга заявил, что недоволен своим номером на «Новой Фабрике звезд»

Кадр: TНТ

Сын шансонье Михаила Круга Александр оценил свое выступление на проекте «Новая Фабрика звезд». Свое мнение он высказал в отчетном видеодневнике проекта, выпуск доступен на Rutube.

Круг-младший заявил, что недоволен своим номером. На первом концерте при отборочном туре в команды артист выступил со своей матерью Ириной Круг.

Сын шансонье признался, что ожидал другого. «Когда мне поменяли артиста на маму, я сильно расстроился. Я был готов "ломаться" на этом проекте, потому что душа давно просит другого», — пояснил он.

При этом певец отметил, что именно с такого выступления надо было начинать свое участие в шоу. В дальнейшем он намерен больше экспериментировать.

Премьера реалити-шоу «Новая Фабрика звезд» состоялась в начале марта на канале ТНТ. Ведущими стали Тимур Родригез, Регина Тодоренко и Анна Хилькевич. Телеканал ТНТ объявил о перезапуске «Фабрики звезд» в октябре 2023 года.

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      Мария Рюрикова
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