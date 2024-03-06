Сын Михаила Круга оценил свое выступление на «Новой Фабрике звезд»

Сын Михаила Круга заявил, что недоволен своим номером на «Новой Фабрике звезд»

Сын шансонье Михаила Круга Александр оценил свое выступление на проекте «Новая Фабрика звезд». Свое мнение он высказал в отчетном видеодневнике проекта, выпуск доступен на Rutube.

Круг-младший заявил, что недоволен своим номером. На первом концерте при отборочном туре в команды артист выступил со своей матерью Ириной Круг.

Сын шансонье признался, что ожидал другого. «Когда мне поменяли артиста на маму, я сильно расстроился. Я был готов "ломаться" на этом проекте, потому что душа давно просит другого», — пояснил он.

При этом певец отметил, что именно с такого выступления надо было начинать свое участие в шоу. В дальнейшем он намерен больше экспериментировать.

Премьера реалити-шоу «Новая Фабрика звезд» состоялась в начале марта на канале ТНТ. Ведущими стали Тимур Родригез, Регина Тодоренко и Анна Хилькевич. Телеканал ТНТ объявил о перезапуске «Фабрики звезд» в октябре 2023 года.