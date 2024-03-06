Воспитательница детского сада приняла страшную болезнь за кишечную инфекцию

People: в США воспитательница детского сада приняла рак за проблемы с желудком

Бывшая воспитательница детского сада из США Мэдди Балой приняла симптомы страшной болезни за кишечную инфекцию . На историю девушки обратило внимание издание People.

26-летняя Мэдди летом 2022 года начала испытывать проблемы с желудком и попыталась решить их сменой диеты. В феврале 2023 года девушка обратилась к врачам с сильной тошнотой. Она полагала, что подхватила гельминтов или кишечную инфекцию от одного из воспитанников. Проведенная ей компьютерная томография показала несколько злокачественных опухолей в толстой кишке.

Сперва врачи прогнозировали, что американка проживет еще максимум пять лет, но позже заключили, что времени у нее уже нет. Сперва Мэдди почувствовала себя одиноко и изолированно, но позже решила завести аккаунт в социальной сети TikTok, чтобы рассказывать о жизни с раком в последней стадии.

Сейчас у девушки 400 тысяч подписчиков, и ее посты стали настолько популярны, что ее пригласил на встречу знаменитый шеф-повар Гордон Рамси. Он же пообещал оплатить ей еду для свадьбы, которую блогерша планирует сыграть в 2025 году. «Я представляю, как мы с женихом выходим из машины с нашей таксой, сидим в парке, окуная пальцы ног в реку и просто улыбаемся всем прекрасным возможностям, что у нас были», — ответила девушка на вопрос о том, какой видит себя через год.

Ранее жительница Уэльса Лиза Джонс потеряла ногу и пальцы на обеих руках после того, как пропустила симптомы опасной болезни и приняла ее за отравление. У нее диагностировали сепсис — воспалительную реакцию, начинающуюся в ответ на инфекционные процессы в организме и приводящую к отмиранию органов и тканей.