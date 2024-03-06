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14:41, 6 марта 2024Бывший СССР

Заявление Госдепартамента США о военных сюрпризах Украины объяснили

Заявление о военных сюрпризах ВСУ может быть анонсом террористической активности
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Libkos / AP

Заявление Государственного департамента США о военных сюрпризах Вооруженных сил Украины (ВСУ) может быть анонсом террористической активности против российского тыла с использованием дальнобойных ракет. Так выступление руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера объяснил в разговоре с РИА Новости военный аналитик Игорь Коротченко.

«Это [заявление Миллера] анонсирование дальнейшего продолжения террористической активности против России (...) Возможно, американцы имели в виду, что какие-то дальнобойные средства поражения будут дополнительно переданы Украине для ударов не только в морских акваториях, но и, например, с использованием высокоточных крылатых ракет Storm Shadow», — сообщил эксперт.

Он добавил, что украинские военные также могут начать активнее вербовать диверсантов внутри страны.

5 марта представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что Украина подготовила для России военные сюрпризы. По его словам, США с нетерпением ждут, как эти «заготовки» помогут украинской армии одержать успех на поле боя.

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      Глеб Палехов
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