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08:00, 9 марта 2024Среда обитания

Автомобилистов предупредили об опасности конденсата для машины

Эксперт Сущек призвала проверять глушитель, если из него капает много конденсата

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Большое количество конденсата, который появляется из-за зимних перепадов температур, в жидкостях авто способно привести к ряду дефектов. О его опасности автомобилистов предупредила эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Галина Сущек, комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру».

Специалист отметила, что если в моторное масло, тормозную жидкость или жидкость гидроусилителя попадет немного конденсата, он не причинит вреда машине: так, если на крышке маслозаливного отверстия появится небольшой налет, его можно будет без труда убрать. Однако если конденсат «оседает как шуба» на крышке, горлышке и щупе, Сущек призвала обратиться в автосервис, чтобы исключить возможные дефекты. «Тот же принцип работает с глушителем. Если из выхлопной трубы капает немного конденсата, это считается нормой. Но если жидкости много, нужно проверить глушитель на исправность», — добавила эксперт.

Помимо этого, зимой и ранней весной на фоне повышенной влажности конденсат может образовываться и в салоне авто, что, вероятно, приведет к сильному запотеванию окон, а также к неприятному запаху и образованию плесени в обивке. Для того чтобы избежать этих проблем, Сущек порекомендовала время от времени проводить сушку салона.

Ранее в марте автомобилистов предостерегли от популярных ошибок, которые многие из них совершают весной.

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      Полина Кислицына
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