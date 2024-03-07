Кириенко рассказал об оценке Всемирного фестиваля молодежи

Кириенко заявил о положительной оценке Всемирного фестиваля молодежи

Подавляющее большинство россиян положительно оценило проведение Всемирного фестиваля молодежи. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко на пресс-конференции, посвященной итогам фестиваля, передает ТАСС.

«От всех опрошенных положительно [относятся к фестивалю] 84 процента. Скорее отрицательно или точно отрицательно — всего два процента, по одному проценту», — сказал он.

Кириенко уточнил, что среди тех, кто что-то слышал о фестивале, 91 процент дали положительную оценку.

Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории «Сириус». В нем приняли участие 20 тысяч россиян и иностранных граждан из самых различных сфер. Церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи прошла 6 марта. Завершающей частью мероприятия была речь президента России Владимира Путина, который выступил очно.