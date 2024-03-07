Насиловавшего пятерых детей в течение 12 лет россиянина приговорили к колонии

В Калининграде суд приговорил жителя к 24,5 года за насилие над пятью детьми

Центральный районный суд Калининграда приговорил местного жителя к 24,5 года колонии строгого режима с принудительным лечением у психиатра за насилие над падчерицей и четырьмя его родными детьми. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России.

Также суд постановил взыскать с фигуранта по 1,5 миллиона рублей в пользу каждого потерпевшего.

Следствие и суд установили, что мужчина насиловал малолетних детей в течение 12 лет — с 2009-го по февраль 2021 года. Первое преступление он совершил, когда его падчерице было семь лет. Также во время следствия установлен эпизод насилия мужчиной в отношении двухлетней дочки. Свои действия он снимал на камеру телефона сам, а также поручал делать это детям.

Преступления вскрылись, когда органы опеки изъяли детей из семьи в связи с неблагополучными условиями проживания. В детском доме один из мальчиков рассказал психологу о действиях отца.

Мужчина признал вину на стадии предварительного следствия и в суде.