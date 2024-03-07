Пассажирка застряла в самолете без кондиционера и потеряла сознание из-за астмы

Daily Mail: пассажирка Ryanair упала в обморок в самолете без кондиционера

Пассажирка ирландского лоукостера Ryanair застряла в самолете со сломанным кондиционером и упала в обморок из-за начавшегося приступа астмы. Ее историей поделился таблоид Daily Mail.

24-летняя Шарлин Сиворд возвращалась в Бристоль из отпуска на испанском курорте Тенерифе, вылет задержали из-за технической неисправности самолета. Пока борт ждал отправки в аэропорту, в салоне не работал кондиционер, и через 45 минут из-за духоты у девушки начался приступ астмы.

У Сиворд перестал работать ингалятор, а бортпроводники отказались выпустить ее подышать воздухом, предложив вместо этого кислородный баллон. Через некоторое время пассажирка потеряла сознание, так что ей потребовалась помощь медиков.

В соцсетях Сиворд призвала путешественников никогда не летать бюджетными авиалиниями. «Это худшие приступы астмы, которые у меня когда-либо были, и они продолжались так долго. Я боялась за свою жизнь», — возмутилась она.

Девушка подала жалобу руководству авиакомпании, и спустя месяц ей вернули 50 фунтов (5,8 тысячи рублей). Однако Сиворд сочла компенсацию недостаточной.