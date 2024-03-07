Пленный сообщил, что получил обморожение ног из-за условий содержания в ВСУ

Военнопленный Владимир Бугарь рассказал, что получил обморожение ног из-за плохих условий содержания в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Его слова приводит РИА Новости.

Подразделение пленного привезли в одну из шахт, где должны были распределить. Бойцам ВСУ выдали оружие и боеприпасы, а затем отправили в район Авдеевки. «Мы сидели в подвале. Из нас троих один получил пулевое ранение в лопатку, пуля навылет не вышла, а у меня было обморожение конечностей», — сообщил он и добавил, что в подвале украинские военные пробыли 55 суток.

Бугарь попал в ряды ВСУ, когда в октябре прошлого года его вызвали в сельсовет и сказали зарегистрироваться. Затем его забрали, отобрав все документы.

Ранее военный ВСУ Евгений Шевченко рассказал, как добровольно сдался, чтобы перейти на сторону России. Он заявил, что, выходя на ротацию с позиции, специально отстал от своих сослуживцев. Его целью было встретить российских военнослужащих.