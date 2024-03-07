Россиянам опровергли популярный стереотип о гастрите

Врач Карпенко: строгая диета при гастрите необходима только в период обострения

Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Дмитрий Карпенко в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» опроверг популярный стереотип о гастрите. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Специалист заявил, что строгая диета при гастрите необходима только при обострении этого заболевания. «Диета с исключениями в период обострения [гастрита] оправдана. А вот в период ремиссии, когда обострения нет, эти исключения избыточны», — сказал Карпенко.

Доктор отметил, что многие пациенты с гастритом пожизненно соблюдают крайне строгую диету и отказываются, к примеру, от сырых овощей и фруктов. Однако подобный способ питания ограничивает поступление необходимых организму питательных веществ и витаминов, предупредил он.

Ранее гастроэнтеролог Игорь Городокин назвал опасные для желудка лекарства. К таким медикаментам он отнес ряд нестероидных противовоспалительных препаратов, включая ибупрофен.