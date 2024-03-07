Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:28, 7 марта 2024Интернет и СМИ

Россиянам опровергли популярный стереотип о гастрите

Врач Карпенко: строгая диета при гастрите необходима только в период обострения

Фото: Kmpzzz / Shutterstock / Fotodom

Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Дмитрий Карпенко в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» опроверг популярный стереотип о гастрите. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Специалист заявил, что строгая диета при гастрите необходима только при обострении этого заболевания. «Диета с исключениями в период обострения [гастрита] оправдана. А вот в период ремиссии, когда обострения нет, эти исключения избыточны», — сказал Карпенко.

Доктор отметил, что многие пациенты с гастритом пожизненно соблюдают крайне строгую диету и отказываются, к примеру, от сырых овощей и фруктов. Однако подобный способ питания ограничивает поступление необходимых организму питательных веществ и витаминов, предупредил он.

Ранее гастроэнтеролог Игорь Городокин назвал опасные для желудка лекарства. К таким медикаментам он отнес ряд нестероидных противовоспалительных препаратов, включая ибупрофен.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Обсудить
      Последние новости

      В России выявили 33 тонны фантомного молока. Его нашли в школах и детских садах

      В Польше полиция задержала протестующих украинских водителей

      Российскую школу затопило нечистотами

      Глава Минсельхоза Чехии обиделся на рассыпавших навоз протестующих фермеров

      Китай резко нарастил экспорт

      Мужчина пострадал при атаке дрона-камикадзе ВСУ на российский регион

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      Посла США вызвали в МИД России

      Богатый долгожитель обиделся на внучек и оставил им по пять тысяч рублей

      Путин рассказал об уникальности Ту-160М

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше