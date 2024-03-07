Туристка попала в аварию на прогулочном катере и впала в кому на месяц

NBC Miami: американка попала в аварию на прогулочном катере и впала в кому

Американка впала в кому почти на месяц после аварии с туристическим катером. Об этом сообщил канал NBC Miami.

Стефани Камарато приехала в Майами из Иллинойса на выходные вместе с мужем Мэттом. Когда 11 февраля они катались на прогулочном катере «Триллер 06», он столкнулся с другим судном «Обелиск». В результате 13 человек, в том числе супруги Камарато, попали в больницу.

По данным источника, Мэтт уже выздоравливает дома и занимается четырьмя детьми, тогда как туристка по-прежнему находится в клинике без сознания с черепно-мозговой травмой.

«Мы все еще ждем, когда она проснется, улыбнется и узнает кого-нибудь, — рассказал зять пострадавшей Энтони Камарато. — Мы просто хотим, чтобы Стефани выздоровела на 100 процентов, и молимся, чтобы этот день наступил».

Представители береговой охраны выяснили, что на «Триллере 06» не было нарушений безопасности, тогда как второй катер выполнял перевозки незаконно. Причина кораблекрушения расследуется.

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