В Киеве раскрыли возможных кандидатов от Франции для отправки на Украину

Политолог Бортник: Франция может отправить на Украину Иностранный легион

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник раскрыл, кого из возможных кандидатов Франция готовит для отправки на Украину. Он предположил на YouTube-канале Politeka, что речь идет о специальной французской армии для выполнения задач за рубежом — Иностранном легионе.

По мнению Бортника, Киев не сможет удержать фронт без помощи со стороны, так как в настоящий момент наблюдается высокая интенсивность боевых действий, а ресурсы республики стремительно истощаются. Поэтому появление в зоне конфликта европейских союзников вполне вероятно, считает аналитик.

«Более того, северные страны Европы: Британия, Польша потенциально, страны Балтии, Нидерланды, Франция, они готовы к таким сценариям», — заявил Руслан Бортник.

Ранее политик Флориан Филиппо потребовал остановить «безумного» Эммануэля Макрона, поскольку французский лидер стремится к войне. Так он отреагировал на допущение президентом возможности отправить западные сухопутные войска на Украину.