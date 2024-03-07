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14:28, 7 марта 2024Ценности

В сети обругали 48-летнюю Шарлиз Терон в мини-юбке фразой «ботокс и кости»

Фото: Alberto E. Rodriguez / Getty Images

Американская актриса Шарлиз Терон вышла в свет в необычном образе и была обругана в сети. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

Фотографы запечатлели 48-летнюю знаменитость на ежегодном мероприятии Desert Smash в Ла-Кинте, штат Калифорния. Так, звезда предстала перед камерами в фиолетовой футболке, белой юбке длины мини и спортивных кроссовках. Также она сделала нюдовый макияж и уложила волосы в локоны.

Читатели портала оценили внешний вид Терон следующими фразами: «"Оземпик", ботокс и кости», «Ноги выглядят ужасно», «Что она сделала со своим лицом? Не похожа на себя», «Почему все звезды начинают выглядеть странно?», «Похоже она была на "Оземпике"».

В октябре 2023 года сообщалось, что Шарлиз Терон появилась на публике в откровенном наряде. Тогда актриса посетила на вечеринку глянцевого журнала Hollywood Reporter. Для мероприятия она выбрала черную кожаную юбку, блузку с черной вставкой на груди и прозрачный кружевной бюстгальтер.

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      Мария Винар
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