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20:53, 8 марта 2024Мир

Сотрудников Госдепа США выдворили из африканской страны

Власти Зимбабве неожиданно для США выдворили сотрудников USAID

Фото: Tsvangirayi Mukwazhi / АР

Власти Зимбабве выдворили сотрудников Агентства по международному развитию США (USAID). Об этом сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

«В прошлом месяце власти Зимбабве неожиданно задержали и депортировали сотрудников и подрядчиков USAID, которые проводили оценку ситуации в области развития и управления в Зимбабве», — заявил представитель Госдепа, добавив, что те подверглись запугиванию, длительным допросам и даже столкнулись с жестоким обращением.

По мнению американской стороны, все перечисленные ситуации являются вопиющими, неоправданными и неприемлемыми. Особенное возмущение Миллера вызвало то, что сотрудников USAID заключали под стражу в африканской стране и транспортировали по ночам.

«Правительство Зимбабве заявляло, что стремится к возобновлению международного сотрудничества и проведению демократических реформ. Его действия противоречат этим заявлениям», — заключил Миллер.

Ранее власти Зимбабве заявляли о своем желании начать прямые закупки российской нефти, однако этому мешает невозможность провести платежи в долларах США, так как африканская страна находится под санкциями. В связи с этим республика предлагает оплачивать сырье своей валютой — зимбабвийскими долларами.

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      Олег Давыдов
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