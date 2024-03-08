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18:42, 8 марта 2024Россия

Советник главы МЧС попал в аварию в Москве

Советник главы МЧС России Щербаков попал в аварию на Рязанском проспекте

Фото: Алексей Белкин / ТАСС

Советник главы МЧС России Алексей Щербаков попал в дорожно-транспортное происшествие. Инцидент произошел 7 марта в Москве на Рязанском проспекте, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что в момент аварии Щербаков находился в служебном автомобиле на пассажирском кресле. После ДТП он дожидался сотрудников ГИБДД. Согласно данным МЧС, в аварии никто не пострадал.

О происшествии с участием Щербакова стало известно вечером 7 марта. Как сообщал Telegram-канал Mash, советник министра МЧС в момент ДТП находился в салоне служебной машины Toyota Camry.

Утверждалось, что ведомственный автомобиль столкнулся с BMW X5 на пересечении Рязанского проспекта и улицы Академика Скрябина. После прибытия на место спасателей Щербаков продолжил деловую поездку.

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      Анатолий Акулов
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