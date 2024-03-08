В Канаде демонтировали памятник первой украинской дивизии CC

Памятник первой украинской дивизии CC «Галичина» демонтировали в Канаде

В канадском городе Оквилл демонтировали памятник первой украинской дивизии CC «Галичина». Об этом сообщает Telegram-канал «Газета.Ru».

Отмечается, что мемориал установили в 1988 году. Его неоднократно требовали убрать активисты и журналисты. Также памятник зачастую подвергался вандализму.

Причины, по которым сейчас власти решили убрать памятник, неизвестны.

22 сентября 2023 года на заседании парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского среди гостей был 98-летний бывший эсэсовец Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин Энтони Рота под аплодисменты зала представил как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». В конце октября МВД России объявило его в розыск.