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15:16, 8 марта 2024Россия

В Канаде демонтировали памятник первой украинской дивизии CC

Памятник первой украинской дивизии CC «Галичина» демонтировали в Канаде

Фото: Lvivske / Wikimedia

В канадском городе Оквилл демонтировали памятник первой украинской дивизии CC «Галичина». Об этом сообщает Telegram-канал «Газета.Ru».

Отмечается, что мемориал установили в 1988 году. Его неоднократно требовали убрать активисты и журналисты. Также памятник зачастую подвергался вандализму.

Причины, по которым сейчас власти решили убрать памятник, неизвестны.

22 сентября 2023 года на заседании парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского среди гостей был 98-летний бывший эсэсовец Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин Энтони Рота под аплодисменты зала представил как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». В конце октября МВД России объявило его в розыск.

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      Никита Абрамов
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