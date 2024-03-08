В Сербии передумали выдворять выступавшую против СВО россиянку

Сербия не будет выдворять россиянку Елену Копосову, выступавшую против СВО

Сербия не будет выдворять россиянку, которая поставила свою подпись под письмом против Специальной военной операции на Украине. Как сообщает Associated Press, апелляция 54-летней Елены Копосовой была удовлетворена, ей позволено остаться на территории Сербии.

В феврале Копосову и еще нескольких граждан России власти Сербии объявили угрозой национальной безопасности и аннулировали разрешения на проживание в стране. Причины такого шага не объяснялись, сама Копосова предположила, что причиной послужила ее подпись под письмом против СВО в 2022 году.

Копосова живет в Сербии с семьей с 2019 года.

В конце февраля президент Сербии Александр Вучич заявил, что не разделяет позицию граждан республики, которые плохо относятся к Украине. «Украина никогда ничего против Сербии не сделала», — отметил Вучич. Он подчеркнул, что Белград намерен выстраивать дружеские отношения с Киевом.