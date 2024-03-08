В Сербии передумали выдворять выступавшую против СВО россиянку
Сербия не будет выдворять россиянку, которая поставила свою подпись под письмом против Специальной военной операции на Украине. Как сообщает Associated Press, апелляция 54-летней Елены Копосовой была удовлетворена, ей позволено остаться на территории Сербии.
В феврале Копосову и еще нескольких граждан России власти Сербии объявили угрозой национальной безопасности и аннулировали разрешения на проживание в стране. Причины такого шага не объяснялись, сама Копосова предположила, что причиной послужила ее подпись под письмом против СВО в 2022 году.
Копосова живет в Сербии с семьей с 2019 года.
В конце февраля президент Сербии Александр Вучич заявил, что не разделяет позицию граждан республики, которые плохо относятся к Украине. «Украина никогда ничего против Сербии не сделала», — отметил Вучич. Он подчеркнул, что Белград намерен выстраивать дружеские отношения с Киевом.