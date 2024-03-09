В отличие от предыдущих модных трендов из соцсетей, «нелепый» гик-шик саботировал женственность и сексуальность. Эта тенденция возникла как оппозиция слепому подчинению моде и стала особенно востребованной во времена движения #MeToo. Вместо коротких юбок девушки начали носить безразмерные брюки, вместо вызывающих топов с декольте — старомодные свитера и застегнутые до воротника рубашки, а вместо шпилек — школьные туфли на маленьком каблуке. Краситься они тоже перестали — косметика утратила смысл из-за огромных очков, закрывающих половину лица. Почему одежда ботанов-изгоев превратилась в модный тренд и как выглядеть стильно в таком образе — в материале «Ленты.ру».

Что такое гик-шик и как он появился?

Термины geek и nerd («ботан», буквально — «компьютерщик») появились в американском сленге в середине прошлого века. Уже тогда этими словами описывали мужчин с крайне высоким уровнем интеллекта, которым, однако, недостает социальных навыков. Чаще всего такие люди одержимы наукой и технологиями. Популярность их своеобразной манеры одеваться выросла в период глобального технологического прогресса 1960-х годов: в гардеробе типичного гика были рубашки, застегнутые на все пуговицы, галстуки, брюки с высокой талией и очки в массивной оправе. При этом о женском гик-стиле в то время речи не шло.

В 1990-х годах нелепый образ ботана просочился в высокую моду и кино и тут же превратился в полноценный модный тренд (не только мужской, но и женский). Итальянский модельер Миучча Прада выпустила коллекцию под названием Banal Eccentricity («Банальная эксцентричность»), в которую входила «рабочая» одежда для женщин: те самые рубашки на пуговицах, юбки-карандаши и блейзеры с причудливыми принтами из 1970-х. Эту эстетику быстро подхватили и другие дизайнеры, в том числе Майкл Корс, Ральф Лорен и Марк Джейкобс.

Кадр: фильм «Дьявол носит Prada»

С подиумов тренд перекочевал на экраны: первая волна женщин-гиков воплотилась в персонажах Лейни Боггс в фильме «Это все она», Дженнифер Хани из «Матильды» и Кэт Стрэтфорд из «10 причин моей ненависти».

Однако действительно крутым стиль стал считаться в середине нулевых благодаря легендарным персонажам Андреа Сакс из картины «Дьявол носит Prada» и Бетти Суарес в сериале «Дурнушка Бетти». Сценарии этих проектов похожи: сначала девушки-ботаны попадают на работу в индустрию моды, резко контрастируя со своим окружением из-за внешнего вида, а затем перерождаются в ярких fashionistas.

«Стиль ботаника был производной от негативных ассоциаций, которые на протяжении многих лет складывались вокруг модной индустрии. Только с появлением дизайнеров Миуччи Прады и Алессандро Микеле, которые включили его в свои коллекции, это контркультурное движение обрело шарм», — объясняет Жасмин Фокс-Сулиаман, редактор моды в издании Who What Wear.

Последняя волна тренда гик-шик началась в 2016 году с дебютных коллекций Алессандро Микеле в Gucci. Именно тогда в моду вошли массивные очки, блузки с бантами, кардиганы с логотипами и брюки с китчевыми принтами

Почему одеваться как ботан стало модно?

В то время в западном обществе гик-шик отражал события более широкого масштаба, чем очередное веяние моды. По мнению Фокс-Сулиаман, это было «подсознательное стремление перевернуть типичное представление о сексуальности и децентрализовать гетеронормативный мужской взгляд через "уродливую" одежду». Отмечается, что его возрождение совпало с пиком популярности феминистического движения #MeToo. Иными словами, такой стиль позволил его поклонникам определять красоту на своих собственных условиях.

Сегодня явление тоже связывают с социальными проблемами— в том числе с несогласием молодого поколения с «литературными чистками» в библиотеках США. «Модные тенденции отражают дух времени. Одежда сотрудников библиотеки стала трендом именно тогда, когда возникла инициатива сократить финансирование библиотек из-за их отказа ограничивать свободу слова», — проводит параллель журналистка.

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho via Getty Images

12,3 млн просмотров набрали ролики с хештегом geekchic в TikTok

В соцсети TikTok даже появился так называемый литературный клуб BookTok, пользователи которого ведут дискуссии о художественных произведениях и проблемах издательской индустрии. «Может показаться странным, но все эти более мелкие процессы открыли следующую страницу в гик-культуре. Теперь желание выглядеть как ботан проявляется через тщательно подобранный список чтения и капсульный гардероб», — заключает Фокс-Сулиаман.

Как выглядеть стильно в образе гик-шик?

Современный взгляд на тенденцию оказался более сдержанным по сравнению с его предыдущими версиями (где одним из ключевых элементов была яркая палитра оттенков). Сегодня основные цвета гик-шика — черный, белый, темно-синий, серый и коричневый. Среди принтов больше нет броских логотипов — их заменили простая клетка, полоска и горошек. При этом вся одежда в основном изготавливается из натуральной шерсти, кашемира и хлопка.

На последних показах модных домов, таких как Miu Miu, Chanel и Victoria Beckham, гик-шик выражался в образах, напоминающих школьную форму или униформу библиотекаря: например, манекенщицы дефилировали в юбках ниже колен, свободных блузках, приталенных пиджаках, брюках с высокой талией, трикотажных платьях или свитерах с круглой горловиной.

Фото: лукбук бренда Gucci

Типичный же ботан из TikTok выглядит примерно так: вязаный свитер или кардиган приглушенного оттенка, под ним — рубашка с торчащими манжетами, длинная вельветовая юбка или широкие брюки, «школьные» туфли на каблуке до пяти сантиметров или ботинки на шнурках — будто из отцовского офисного гардероба.

Главный атрибут библиотекарского стиля — прямоугольные очки с тонкой оправой. Именно поэтому макияжем в таком образе можно пренебречь

Тренд на этот аксессуар предвосхитила супермодель Белла Хадид еще два года назад. Она сочетала его как с вечерними, так и со спортивными нарядами. В 2024 году «очки библиотекарей» носят многие фэшн-инфлюэнсеры, в том числе Билли Айлиш, Хейли Бибер, Эмили Ратаковски.