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10:20, 9 марта 2024Интернет и СМИ

Германию заподозрили в желании отправить Украине ракеты Taurus

Сербское издание «Политика»: Германия пойдет на эскалацию в конфликте на Украине

Фото: Mike Segar / Reuters

Германия пойдет на эскалацию в конфликте на Украине, отправив туда дальнобойные крылатые ракеты Taurus и контингент для их обслуживания. Об этом пишет сербское издание «Политика».

«Они их отправят и отправят солдат, скрыв все точно так же, как сделали с Минскими соглашениями, подписанными только для того, чтобы выиграть время», — указывают авторы материала, отмечая, что амбиции немецких политиков только растут.

«Политика» также заподозрила Берлин объявить шаги немецкого правительства по эскалации конфликта «якобы оборонительной войной» и вынужденной мерой.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что ракеты не способны переломить ситуацию на Украине, и Германия не будет пересекать данную черту.

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      Виктория Кондратьева
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