Сербское издание «Политика»: Германия пойдет на эскалацию в конфликте на Украине

Германия пойдет на эскалацию в конфликте на Украине, отправив туда дальнобойные крылатые ракеты Taurus и контингент для их обслуживания. Об этом пишет сербское издание «Политика».

«Они их отправят и отправят солдат, скрыв все точно так же, как сделали с Минскими соглашениями, подписанными только для того, чтобы выиграть время», — указывают авторы материала, отмечая, что амбиции немецких политиков только растут.

«Политика» также заподозрила Берлин объявить шаги немецкого правительства по эскалации конфликта «якобы оборонительной войной» и вынужденной мерой.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что ракеты не способны переломить ситуацию на Украине, и Германия не будет пересекать данную черту.