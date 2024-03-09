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14:01, 9 марта 2024Интернет и СМИ

Microsoft сообщила о продолжающихся атаках русских хакеров

Хакерская группировка Midnight Blizzard продолжила атаки на Microsoft

Фото: Unsplash

Русскоязычная хакерская группировка Midnight Blizzard продолжила атаки на Microsoft, пытаясь получить доступ к облачным хранилищам и секретной информации. Об этом сообщается на сайте корпорации, которая называет масштаб атак беспрецедентным.

Отмечается, что были получены доказательства того, что Midnight Blizzard использует информацию, первоначально украденную из корпоративных систем электронной почты, для получения или попыток получения несанкционированного доступа к некоторым репозиториям исходного кода и внутренним системам компании. Однако в компании уверяют, что злоумышленникам не удалось проникнуть в системы, связанные с клиентами Microsoft.

Тем не менее Midnight Blizzard воспользовалось доступом к электронной почте, чтобы вести переписку с клиентами, поэтому Microsoft обратилась к клиентам, которые потенциально могут пострадать от раскрытия конфиденциальной информации, чтобы помочь им смягчить последствия.

Впервые попытки взлома были обнаружены командой безопасности Microsoft 12 января 2024 года, а злоумышленники были идентифицированы как группировка Midnight Blizzard, которая, как считают в корпорации, объединяет хакеров, спонсируемых российскими властями.

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      Александр Еникеев
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