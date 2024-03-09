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19:33, 9 марта 2024Россия

Рогов указал на предательство в названиях новых украинских корветов

Рогов заявил, что Зеленский назвал новые корветы именами гетманов-предателей

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Владимир Зеленский неспроста назвал корветы на Украине именами гетманов-предателей, считает сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов. Его слова передает РИА Новости.

«Зеленский неспроста символично назвал новые корветы именами гетмана Мазепы, предавшего Петра I, и Выговского — предавшего Богдана Хмельницкого, чьим преемником был. Выговский попытался резко изменить внешнеполитический курс южнорусских земель в сторону Речи Посполитой и Османской империи», — напомнил Рогов.

По его мнению, раз Зеленский дал корветам такие названия, то ему самому близки предатели. Рогов призвал украинского политика вспомнить, как сложились судьбы Мазепы и Выговского после предательства. Также предопределено будущее Зеленского, уверен он.

Зеленский ранее сообщил, что во время визита в Турцию он посетил верфи в Стамбуле., где строятся два корвета, которые носят имена Ивана Мазепы и Ивана Выговского.

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      Анастасия Шейкина
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