Российская армия уничтожила один из самых секретных объектов ВСУ

ВО: Российская армия уничтожила центр космической разведки ВСУ «Овидиополь-2»

Российская армия полностью уничтожила центр спутниковой и радиотехнической разведки Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Овидиополь-2». Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель» («ВО»).

Уточняется, что цель была поражена ночью 8 марта.

«Овидиополь-2» — один из самых секретных объектов ВСУ, расположенный в Одесской области. «ВО» поясняет, что комплекс фактически находился под контролем иностранных спецслужб.

В годы Советского Союза комплекс осуществлял радиоэлектронную разведку и перехват информации, передаваемой по спутниковым каналам связи. После 1991 года выполнял аналогичные задачи в интересах украинских спецслужб.