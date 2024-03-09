Залужного предупредили о последствиях согласия на новую должность

Соскин: Залужный окажется выдавлен из политики, если уедет послом в Лондон

Бывший главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный уже не сможет вернуться в политику Украины, если согласится занять должность посла в Великобритании. Об этом предупредил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем видеоблоге на YouTube.

По его мнению, Залужный должен обозначить свою позицию относительно решений президента страны Владимира Зеленского, который, как утверждает Соскин, перешел к диктаторской модели управления.

Экс-советник отметил, что, несмотря на нехватку политического опыта и необходимых знаний, бывший главком быстро учится. При этом, считает Соскин, если Залужный уедет послом в Британию, он полностью потеряет политическую субъективность. «Это уже полностью будет "сбитый летчик-генерал", которого уже никогда не будет в политическом или в другом измерении», — заявил он.

Ранее МИД Украины сообщил о назначении Залужного послом страны в Великобритании. Его кандидатуру согласовал Зеленский, украинская сторона направила в Лондон запрос на агреман.