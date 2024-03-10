Экс-глава МИД Румынии Северин заявил об утрате страной суверенитета

Румыния фактически утратила свой суверенитет, а внешняя политика страны всецело сконцентрирована на удовлетворении геостратегических интересов Вашингтона. Об этом заявил экс-министр иностранных дел республики и бывший глава Парламентской ассамблеи ОБСЕ Адриан Северин, статья которого опубликована в блоге публициста Иона Кристою.

Экс-дипломат пишет, что этот процесс был запущен в конце 90-х годов, несмотря на то, что после падения в 1989 году социалистического режима Николае Чаушеску Бухарест старался поддерживать отношения с Востоком, особенно с Россией и Китаем. Однако все подобные попытки потерпели крах под давлением США, отмечает он.

По словам Северина, этому сопутствовали «начало попыток западной Европы и США внедрить своих представителей в румынское руководство», а также «острый русофобский курс Бухареста». Несколько позже, в 2000-2004 годы, «ускорились процессы превращения партнерства с США в вассальные отношения», констатировал экс-глава МИД Румынии.

«В настоящее время в повестке дня Румынии остался лишь один вопрос: как преданно и эффективно выполнить указания США… К 2023 году Румыния фактически отказалась от своего суверенитета и добровольно отказалась от осуществления самостоятельной внешней политики», — отметил Северин.

Адриан Северин занимал пост министра иностранных дел Румынии во второй половине 90-х годов. Затем, в начале следующего десятилетия, стал председателем Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ. После вступления страны в Европейский Союз (ЕС) политик был депутатом Европарламента.