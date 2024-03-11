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08:13, 11 марта 2024Среда обитания

В России предложили запустить льготную ипотеку для молодежи

«Известия»: застройщик предложил запустить в России молодежную ипотеку под 3%
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Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Группа компаний «А101» предложила запустить в России льготную ипотеку для молодежи. Перспективы введения такой адресной программы девелопер оценил в разговоре с «Известиями».

По расчетам застройщика, жилищные ссуды должны выдаваться молодым заемщикам под 3 процента годовых сроком до 50 лет. Первоначальный взнос должен составлять 15 процентов. В столицах льготный кредит оформлялся бы в пределах 15 миллионов рублей. В других регионах страны его сумма ограничивалась бы 9-12 миллионами. Помимо этого, ГК считает необходимым предоставлять молодым специалистам госсертификат на оплату части первоначального взноса при условии вступления в брак до 30 лет. В таком случае, по задумке «А101», государство бы выдавало гражданам до 500 тысяч рублей.

Нововведение стимулировало бы молодежь как можно раньше вступать в законный брак. А рождение детей предполагает уже действующая программа «Молодая семья», поясняет застройщик. Риск заключения фиктивных браков, как считают в компании, можно нивелировать, детально проработав механизм. В целом инициатива должна устроить как молодежь, так и банки, уверены в компании.

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Согласно данным девелопера, в 2023 году почти 95 процентов ипотечников оформили ссуду на льготных условиях. При этом чаще всего лотами застройщика интересуются россияне возрастом 35+ с доходами выше среднего. Доля молодежи среди клиентуры компании не дотягивает до 10 процентов. Действующие госпрограммы, по мнению «А101», не позволяют молодым людям сэкономить на покупке жилплощади. Если, к примеру, взять квартиру стоимостью 12 миллионов рублей, молодежная ипотека снизила бы ежемесячные выплаты с 70 тысяч рублей до 30 тысяч.

Ранее сообщалось об обсуждении запуска льготной ипотеки для учителей. По словам депутатов, жилищные кредиты выдавались бы преподавателям младше 30 лет, работающим в школе не менее года на полной ставке. Когда стаж педработника достигнет 25 лет, государство погасило бы за него кредит.

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      Виктория Клабукова
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