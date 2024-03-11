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18:18, 11 марта 2024Культура

Названа многомиллионная сумма альтернативного дохода Лещенко

«Звездач»: Лев Лещенко заработал на своем инженерном центре 20 миллионов рублей

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Стала известна сумма альтернативного дохода народного артиста РСФСР Льва Лещенко. На своем инженерном центре певец заработал 20 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал «Звездач».

У артиста есть крупный бизнес. Лещенко является учредителем ООО «Домодедовский инженерный центр». Компания существует на рынке уже больше 30 лет. Артисту принадлежат 50 процентов от общей доли.

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По данным обнародованного бухгалтерского отчета, который певец подал в налоговую службу, выручка компании составляет 72 миллиона рублей, а прибыль — 20 миллионов. Отмечается, что у певца нет задолженностей перед налоговой. Лещенко оплатил 2,2 миллиона за заработок и 1,4 миллиона отправил в Социальный фонд России и Федеральную миграционную службу.

Ранее певец Леонид Агутин высказался о живущей в США дочери.

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      Марина Совина
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