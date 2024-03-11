Названа многомиллионная сумма альтернативного дохода Лещенко

«Звездач»: Лев Лещенко заработал на своем инженерном центре 20 миллионов рублей

Стала известна сумма альтернативного дохода народного артиста РСФСР Льва Лещенко. На своем инженерном центре певец заработал 20 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал «Звездач».

У артиста есть крупный бизнес. Лещенко является учредителем ООО «Домодедовский инженерный центр». Компания существует на рынке уже больше 30 лет. Артисту принадлежат 50 процентов от общей доли.

По данным обнародованного бухгалтерского отчета, который певец подал в налоговую службу, выручка компании составляет 72 миллиона рублей, а прибыль — 20 миллионов. Отмечается, что у певца нет задолженностей перед налоговой. Лещенко оплатил 2,2 миллиона за заработок и 1,4 миллиона отправил в Социальный фонд России и Федеральную миграционную службу.

Ранее певец Леонид Агутин высказался о живущей в США дочери.