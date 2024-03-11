Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:35, 11 марта 2024Россия

Онищенко ответил на вопрос о количестве поедаемых на Масленицу блинов

Онищенко призвал не регламентировать количество поедаемых на Масленицу блинов

Фото: Evgheni Russu / Unsplash

Количество поедаемых на Масленицу блинов регламентировать не нужно, их употребление зависит от образа жизни человека. Об этом заявил академик РАН и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, сообщает в понедельник, 11 марта, радиостанция «Говорит Москва».

«Кому-то надо и 20 [блинов] съесть, кому-то и одного не надо кушать (…) Количество блинов регламентировать не нужно, умеренность нужно проявлять, и каждый пусть ест столько, сколько он может с точки зрения своего образа жизни», — призвал он.

Онищенко напомнил, что Масленица представляет собой симбиоз народных и христианских традиций. Причем, согласно последним, в сырную неделю нужно отказываться не от блинов, а от мяса, добавил он.

«Остается один животный белок — это молоко, сыры и так далее. Безусловно, детям это не надо делать, они у нас растут, а взрослому населению это не повредит», — заверил академик.

Масленичная неделя в 2024 году началась в понедельник, 11 марта, и завершится в воскресенье, 17 марта.

Что думаешь? Оцени!
      Игорь Дмитров
      Обсудить
      Последние новости

      Разведка Украины заявила, что готовит серьезную операцию в Крыму. Что планирует Киев?

      Биткоин впервые стал стоить больше 71 тысячи долларов

      Расправившегося с сотрудницей Роспотребнадзора россиянина отправили в колонию

      Поставки сжиженного газа из России в ЕС резко выросли

      Звезда «Уральских пельменей» устроил дебош в Екатеринбурге

      В РФС высказались об осужденном легионере «Спартака»

      Генсек НАТО заявил об отсутствии военной угрозы от России

      В Генштабе ВС Белоруссии отреагировали на учения НАТО вблизи границ страны

      Онищенко ответил на вопрос о количестве поедаемых на Масленицу блинов

      Молния на платье Эммы Стоун лопнула на «Оскаре»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше