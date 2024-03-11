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12:46, 11 марта 2024Бывший СССР

Протестующие польские фермеры перестали пускать пассажирские автобусы с Украины

Протестующие фермеры перестали пускать в Польшу пассажирские автобусы с Украины

Фото: Kacper Pempel / Reuters

В Польше фермеры, протестующие на контрольно-пропускном пункте (КПП) Ягодин-Дорогуск, перестали пропускать пассажирские автобусы, следующие в страну с Украины и наоборот. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По данным журналистов, на действия протестующих аграриев пожаловались украинские водители, которые застряли в Польше из-за блокады границы.

Ранее заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис заявил, что ЕК отказалась выполнить требования польских фермеров о запрете импорта агропродукции с Украины, поскольку до этого Польша в одностороннем порядке запретила ввоз в страну украинского зерна.

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      Алевтина Запольская
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