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13:51, 11 марта 2024Культура

Рената Литвинова возмутилась итогами «Оскара-2024»

Актриса Литвинова заявила, что Мартина Скорсезе несправедливо обделили «Оскаром»

Фото: Max Rossi / Reuters

Актриса Рената Литвинова возмутилась итогами кинопремии «Оскар-2024». Свое мнение она высказала в личном Telegram-канале.

Литвинова заявила, что режиссера Мартина Скорсезе незаслуженно обделили наградой за фильм «Убийцы цветочной луны». «Это так демонстративно и так несправедливо», — написала она.

Актриса высказалась и о других номинантах на «Оскар». Она заявила, что не смогла заставить себя посмотреть кассовый хит «Барби» и назвала одноименную куклу «уродливым куском пластмассы». «Я обожаю [режиссера] Кристофера Нолана и [актрису] Эмму Стоун — за них очень рада, а короткометражка "Чудесная история Генри Шугара" Уэса Андерсона — это лучшее, что снял этот удивительный режиссер!» — добавила она.

Литвинова также отметила, что итоги премии с большим количеством голосующих представляют собой «усредненное общее мнение» и далеки от объективности.

Ранее Литвинова приехала в Россию и поделилась фотографиями из Санкт-Петербурга. Актриса покинула страну в конце февраля 2022 года.

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      Мария Рюрикова
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