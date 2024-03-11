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09:20, 11 марта 2024Россия

В московском центре помогли 40 тысячам пациентов с инфарктами и инсультами

Ракова подвела итоги работы регионального сосудистого центра НИИ Склифосовского

Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

В региональном сосудистом центре на базе НИИ имени Н.В. Склифосовского оказали помощь более чем 40 тысячам пациентов с инфарктами, инсультами и другими сосудистыми патологиями. Итоги десятилетней работы центра подвела вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Для высокотехнологичной помощи пациентам с любыми сердечно-сосудистыми патологиями 10 лет назад мы создали инфарктную, а спустя несколько лет — инсультную сеть, которые постоянно развиваются, — пояснила Ракова. — На сегодняшний день в нее входят более 20 стационаров Москвы, в числе которых Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского».

Благодаря открытому в 2023 году флагманскому центру в институте удалось увеличить доступность медпомощи и число принятых пациентов, добавила Ракова. Так, в 2022 году сосудистый центр принял 9,7 тысяч пациентов, а в 2023-м — уже 12 тысяч.

Кроме того, специальные алгоритмы флагмана сделали быстрее и удобнее прием экстренных пациентов. В данный момент сосудистый центр укомплектован современным оборудованием. В нем работают врачи десятков специальностей, что позволяет решать задачи мультидисциплинарно. Так, в феврале 2024 года неврологи Склифа совместно с командой эндоскопистов впервые в России прооперировали женщину, которая после инсульта столкнулась с редкой формой нарушения глотания.

НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского — крупнейший многопрофильный научно-практический центр, который специализируется на проблемах скорой медицинской помощи, неотложной хирургии, трансплантации органов и тканей, реанимации, сочетанной и ожоговой травмы, неотложной кардиологии и острых отравлений.

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      Инга Разумовская
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