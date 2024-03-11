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12:30, 11 марта 2024Экономика

Стало известно о возобновлении продаж популярной марки кваса

РБК: выпуском кваса «Никола» занялся «Афанасий»

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Тверской холдинг «Афанасий» получил право на выпуск кваса популярной марки «Никола», пишет РБК. По данным журналистов, речь идет о брендах «Никола Традиционный», «Традиционный», «Никола для окрошки», «Классический», «Степан Тимофеевич», ранее принадлежавших банкротящейся сейчас компании «Дека».

Информацию об этом подтвердил гендиректор «Афанасия» Вадим Дешевкин, уточнив, что соответствующий лицензионный договор был заключен с компанией «Квасико», которой принадлежат права на бренд. Отмечается, что в рознице квас этой популярной марки присутствует сейчас в небольших торговых сетях, а также на маркетплейсах.

Квас «Никола», запущенный в середине 2000-х, набрал популярность благодаря ярким рекламным роликам, на которые неоднократно жаловались в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), задетые ими конкуренты. В числе последних были, в частности, Coca-Cola и PepsiCo, недовольные слоганами «Квас не кола — пей "Николу"».

По собственным оценкам, в 2017 году «Дека» занимала 35 процентов российского рынка кваса, а на «Николу» приходилось 15,4 процента продаж напитка в стране, писал «Коммерсантъ», однако затем у производителя начались проблемы. О том, что бренд может сменить владельца, стало известно в 2020 году, после того, как сначала против руководства компании завели уголовное дело о неуплате налогов, а потом в отношении ее структур были поданы заявления о банкротстве.

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      Дмитрий Воронин
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