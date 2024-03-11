В США рассказали о выгоде Трампа от поражения Украины

WP: Трамп видит политические выгоды в поражении Украины

Бывшему лидеру США Дональду Трампу выгодно поражение Украины в конфликте с Россией. Об этом заявил обозреватель издания The Washington Post (WP) Макс Бут.

Журналист объяснил, что это позволит политику обвинить в проигрыше Киева своего оппонента на предстоящих президентских выборах, действующего главу государства Джо Байдена.

Бут также упрекнул Трампа в том, что из-за него Республиканская партия превратилась «в пуделя [президента России Владимира] Путина».