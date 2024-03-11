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18:56, 11 марта 2024Бывший СССР

Украина завершила выполнение рекомендаций Еврокомиссии для вступления в ЕС

Украина завершила выполнение четырех рекомендаций для вступления в Евросоюз
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Yves Herman / Reuters

Украина завершила выполнение четырех рекомендаций Еврокомиссии для предоставления переговорной рамки о членстве в ЕС. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, ее слова передает «Интерфакс-Украина».

«12,13 и 14-го Европейская комиссия должна принять решение. В первую очередь, это утвердить отчет о выполнении нами дополнительных критериев, а также принять решение предоставить ли нам переговорную рамку, чтобы государства-члены ее утвердили», — сообщила Стефанишина, добавив, что правоохранительный комитет Верховной Рады в понедельник одобрил последний законодательный акт, который нужен для завершения рекомендаций в части лоббизма.

Политик отметила, что имеет оптимистичные прогнозы относительно принятие решения о переговорной рамке, рассказав о намерении «интенсивно работать со столицами».

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил опасения насчет вступления Украины в ЕС, сказав, что при решении данного вопроса политические соображения могут перевесить реальное соответствие страны требованиям, стандартно предъявляемым государствам-кандидатам при вступлении в Евросоюз.

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