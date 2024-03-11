В Германии признали захват ВС РФ немецкого танка Leopard в Авдеевке

Bild: Российская армия захватила в Авдеевке немецкий танк Leopard 2A6

Российская армия захватила в Авдеевке переданный Вооруженным силам Украины (ВСУ) современный немецкий танк Leopard 2A6. Это подтвердило издание Bild.

Журнал признал, что опубликованная накануне фотография поврежденной боевой машины является подлинной. По его данным, снимок был сделан на севере Авдеевки и южнее села Степовое.

Как отмечается в материале, российскими силам впервые удалось захватить Leopard 2A6. Авторы статьи указали, что украинская армия получила 18 таких танков, но теперь у нее осталось 17.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России захватили в Авдеевке технику США времен Вьетнамской войны — речь идет о бронетранспортере М113. Уточняется, что бронемашина не повреждена и находится в исправном состоянии.