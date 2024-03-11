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12:24, 11 марта 2024Из жизни

Британский король отказался от помощи главного наследника во время болезни

Daily Mail: британский король Карл III опасается принца Уильяма
Принц Уильям

Принц Уильям. Фото: Chris Jackson / Reuters

Во время болезни британский король Карл III отказался от помощи главного наследника — принца Уильяма. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Из-за лечения от рака Карл III не сможет участвовать в праздновании Дня Содружества 11 марта. Его подменит супруга — королева-консорт Камилла. По предварительным данным, она будет представлять его и на других намеченных мероприятиях, в том числе на цветочном шоу в Челси, намеченном на конец мая, 80-й годовщине высадки в Нормандии, дне ордена Подвязки, скачках в Аскоте и параде в честь дня рождения монарха, которые пройдут в июне.

По сведениям издания, принц Уильям предлагал отцу свою помощь, однако Карл III так ею и не воспользовался. «Долгая традиция монархов, опасающихся собственных наследников, продолжается», — комментирует Daily Mail.

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Ранее сообщалось, что Уильям считает отца недостаточно компетентным для того, чтобы править страной, и не скрывает, что метит на его место. «[Уильям] уважает своего отца, но также видит его в качестве переходного монарха, который прокладывает путь его собственному правлению», — рассказал журналисту Омиду Скоби один из приближенных принца.

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      Олег Парамонов
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