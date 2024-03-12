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21:39, 12 марта 2024Россия

Бывший вице-мэр российского города погиб в боях за Авдеевку

Бывший вице-мэр Югорска Дмитрий Крылов погиб в боях за Авдеевку

Россиянин, бывший вице-мэр Югорска (Ханты-Мансийский автономный округ) Дмитрий Крылов погиб в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине во время боев за Авдеевку. Об этом сообщили в администрации города в официальном Telegram-канале.

«В декабре 2023 года Дмитрий Александрович принял добровольное решение встать на защиту Родины, заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону СВО. Не имея боевого опыта и армейской службы, посчитал своим долгом встать плечом к плечу в один ряд с нашими бойцами», — указано в сообщении.

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      Александра Синицына
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