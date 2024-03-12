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11:15, 12 марта 2024Россия

Московских школьников подготовят к трудоустройству на отечественной программе

Ракова: Учащимся Московского дворца пионеров помогут подготовиться к карьере
Анастасия Ракова

Анастасия Ракова. Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

Во Дворце пионеров, где московские школьники обучаются компьютерному проектированию на основе отечественных программ, воспитанники дополнительно смогут получить сертификат, подтверждающий их уровень владения программой для компьютерного проектирования T-FLEX CAD. Как рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, документ может помочь при устройстве на работу, связанную с инженерией, так как подобные сертификаты высоко ценятся в профессиональном сообществе.

«Одна из целей столичной системы образования — подготовка наших детей ко взрослой жизни: получению профессиональных знаний и дальнейшего трудоустройства. Для этого мы тесно сотрудничаем с вузами, профессиональным сообществом, внедряем в образовательный процесс новые цифровые сервисы “Московской электронной школы”, интерактивные тетради, виртуальные лаборатории и другие. Успеху школьников способствует наше сотрудничество с ключевыми отечественными компаниями. Благодаря такому партнерству столичные учащиеся еще в школе осваивают компьютерные программы, с которыми они встретятся и в дальнейшем обучении, и на рабочем месте. Новый формат сотрудничества Дворца пионеров с ИТ-компанией позволит усилить и расширить совместную поддержку различных инициатив в области инженерии», — отметила вице-мэр.

Получение подобных сертификатов стало возможным благодаря тому, что Дворец пионеров стал центром сертификации отечественной ИТ-компании «Топ Системы».

T-FLEX CAD — это система отечественного производства, которая позволяет разрабатывать проекты любой сложности — от создания чертежей и 3D-моделей до подготовки специализированной документации. Чтобы получить сертификат, обучающийся должен уметь правильно применять инструменты по созданию 3D-профиля и знания вспомогательной геометрии, корректно проектировать 3D-модели детали, корректно оформлять чертежи с сохранением ассоциативности 2D и 3D, а также использовать другие навыки.

В рамках сотрудничества Московского дворца пионеров и компании «Топ Системы» также будут разработаны методические материалы, пройдут конференции, лекций и мастер-классы. Кроме того, на базе дворца школьники смогут учиться компьютерному проектированию на отечественных программных решениях.

«Важной частью нашего расширенного сотрудничества с образовательным комплексом "Воробьевы горы" будет совместная работа в области разработки учебных и методических пособий, заданий для сертификации, повышения уровня знаний и навыков школьников в области инженерного проектирования на базе T-FLEX CAD, популяризация и продвижение инженерной тематики среди образовательного и научного сообщества», — рассказал руководитель направления по академическим инициативам компании «Топ Системы» Сергей Богданов.

Как отметили в Соцкомплексе Москвы, участие столичных школьников в программах, ориентированных на обучение в области ИТ, способствует ранней профориентации учащихся, развитию талантов детей и формированию у них навыков, которые пригодятся им в будущей профессии, и соответствует задачам проектов «Успех каждого ребенка» и «Современное образование» национального проекта «Образование».

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      Инга Разумовская
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