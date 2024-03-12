Московских школьников подготовят к трудоустройству на отечественной программе

Ракова: Учащимся Московского дворца пионеров помогут подготовиться к карьере

Во Дворце пионеров, где московские школьники обучаются компьютерному проектированию на основе отечественных программ, воспитанники дополнительно смогут получить сертификат, подтверждающий их уровень владения программой для компьютерного проектирования T-FLEX CAD. Как рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, документ может помочь при устройстве на работу, связанную с инженерией, так как подобные сертификаты высоко ценятся в профессиональном сообществе.

«Одна из целей столичной системы образования — подготовка наших детей ко взрослой жизни: получению профессиональных знаний и дальнейшего трудоустройства. Для этого мы тесно сотрудничаем с вузами, профессиональным сообществом, внедряем в образовательный процесс новые цифровые сервисы “Московской электронной школы”, интерактивные тетради, виртуальные лаборатории и другие. Успеху школьников способствует наше сотрудничество с ключевыми отечественными компаниями. Благодаря такому партнерству столичные учащиеся еще в школе осваивают компьютерные программы, с которыми они встретятся и в дальнейшем обучении, и на рабочем месте. Новый формат сотрудничества Дворца пионеров с ИТ-компанией позволит усилить и расширить совместную поддержку различных инициатив в области инженерии», — отметила вице-мэр.

Получение подобных сертификатов стало возможным благодаря тому, что Дворец пионеров стал центром сертификации отечественной ИТ-компании «Топ Системы».

T-FLEX CAD — это система отечественного производства, которая позволяет разрабатывать проекты любой сложности — от создания чертежей и 3D-моделей до подготовки специализированной документации. Чтобы получить сертификат, обучающийся должен уметь правильно применять инструменты по созданию 3D-профиля и знания вспомогательной геометрии, корректно проектировать 3D-модели детали, корректно оформлять чертежи с сохранением ассоциативности 2D и 3D, а также использовать другие навыки.

В рамках сотрудничества Московского дворца пионеров и компании «Топ Системы» также будут разработаны методические материалы, пройдут конференции, лекций и мастер-классы. Кроме того, на базе дворца школьники смогут учиться компьютерному проектированию на отечественных программных решениях.

«Важной частью нашего расширенного сотрудничества с образовательным комплексом "Воробьевы горы" будет совместная работа в области разработки учебных и методических пособий, заданий для сертификации, повышения уровня знаний и навыков школьников в области инженерного проектирования на базе T-FLEX CAD, популяризация и продвижение инженерной тематики среди образовательного и научного сообщества», — рассказал руководитель направления по академическим инициативам компании «Топ Системы» Сергей Богданов.

Как отметили в Соцкомплексе Москвы, участие столичных школьников в программах, ориентированных на обучение в области ИТ, способствует ранней профориентации учащихся, развитию талантов детей и формированию у них навыков, которые пригодятся им в будущей профессии, и соответствует задачам проектов «Успех каждого ребенка» и «Современное образование» национального проекта «Образование».