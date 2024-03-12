Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:06, 12 марта 2024Интернет и СМИ

ФСБ опровергла сообщения о прорыве ДРГ в Белгородскую и Курскую области

ФСБ опровергла данные о прорыве украинских ДРГ в Белгородскую и Курскую области

Фото: rebrova irina / Shutterstock / Fotodom

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) опровергла распространившиеся в украинских Telegram-каналах сообщения о том, что диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) прорвались на территорию российских регионов.

Сообщалось, что диверсанты заняли несколько сел в Белгородской и Курской областях. В частности, заявлялось, что хутор Лозовая Рудка в Белгородской области якобы полностью находится под контролем украинских диверсантов.

Губернатор Курской области Роман Старовойт подтвердил попытку ДРГ прорваться на российскую территорию в районе поселка Теткино, однако заявил, что попытка была безуспешной. По словам Старовойта, в результате стрелкового боя диверсантам не дали проникнуть в регион.

ФСБ также назвала сведения о проникновении диверсантов в российские регионы недостоверными. Отмечается, что с 10 марта было пресечено несколько попыток нарушения государственной границы в пределах указанных субъектов РФ. При попытке диверсантов проникнуть в Белгородскую и Курскую области уничтожены 100 человек, шесть танков, самоходная артиллерийская установка Caesar и 20 бронемашин, рассказали в ФСБ. В Центре общественных связей добавили, что нанесение ударов по вооруженным формированиям в украинском приграничье продолжается.

В свою очередь, в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ и ФСБ утром сорвали попытку Украины осуществить прорыв на приграничную территорию в Белгородской и Курской областях. Отмечалось, что диверсанты понесли существенные потери и были отброшены.

Сведения о прорыве украинских ДРГ получили распространение преимущественно в украинских Telegram-каналах. Российские СМИ публиковали материалы с опровержением этих данных — РИА Новости, «Коммерсантъ», «Российская газета» и другие.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гончарова
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ пытались прорвать границу России. ФСБ заявила, что уничтожены свыше 100 украинских бойцов

      Минобороны раскрыло подробности о потерпевшем крушение под Иваново Ил-76

      Известная журналистка появилась на «Оскаре» в созданном Анджелиной Джоли платье

      В Минобороны назвали причину крушения Ил-76 в Ивановской области

      Россиянам предложили купить уникальный смартфон

      Стало известно о найденных на месте крушения Ил-76 под Иваново телах погибших

      Раскрыт еще один кандидат на пост главного тренера «Спартака»

      Названа новая версия падения военного самолета под Иваново

      Стало известно о 12 погибших при крушении Ил-76

      Минобороны подтвердило крушение Ил-76 в Ивановской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше