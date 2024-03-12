ФСБ опровергла сообщения о прорыве ДРГ в Белгородскую и Курскую области

ФСБ опровергла данные о прорыве украинских ДРГ в Белгородскую и Курскую области

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) опровергла распространившиеся в украинских Telegram-каналах сообщения о том, что диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) прорвались на территорию российских регионов.

Сообщалось, что диверсанты заняли несколько сел в Белгородской и Курской областях. В частности, заявлялось, что хутор Лозовая Рудка в Белгородской области якобы полностью находится под контролем украинских диверсантов.

Губернатор Курской области Роман Старовойт подтвердил попытку ДРГ прорваться на российскую территорию в районе поселка Теткино, однако заявил, что попытка была безуспешной. По словам Старовойта, в результате стрелкового боя диверсантам не дали проникнуть в регион.

ФСБ также назвала сведения о проникновении диверсантов в российские регионы недостоверными. Отмечается, что с 10 марта было пресечено несколько попыток нарушения государственной границы в пределах указанных субъектов РФ. При попытке диверсантов проникнуть в Белгородскую и Курскую области уничтожены 100 человек, шесть танков, самоходная артиллерийская установка Caesar и 20 бронемашин, рассказали в ФСБ. В Центре общественных связей добавили, что нанесение ударов по вооруженным формированиям в украинском приграничье продолжается.

В свою очередь, в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ и ФСБ утром сорвали попытку Украины осуществить прорыв на приграничную территорию в Белгородской и Курской областях. Отмечалось, что диверсанты понесли существенные потери и были отброшены.

Сведения о прорыве украинских ДРГ получили распространение преимущественно в украинских Telegram-каналах. Российские СМИ публиковали материалы с опровержением этих данных — РИА Новости, «Коммерсантъ», «Российская газета» и другие.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».