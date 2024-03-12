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10:04, 12 марта 2024Интернет и СМИ

Гость интервью Собчак назвал главный вывод после беседы с ней

Комик Калайджян заявил, что после интервью Собчак решил никому не доверять

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский комик, звезда интернет-сериала «Непосредственно Каха» Артем Калайджян заявил, что после интервью телеведущей и журналистке Ксении Собчак решил не доверять никому из представителей шоу-бизнеса. Главный вывод из беседы с ней он назвал в подкасте блогера Амирана Сардарова, видео вышло на YouTube.

По словам Калайджяна, раньше он считал, что все представители шоу-бизнеса и люди творческих профессий обычно помогают друг другу. «После Собчак я понял, что *** никому нельзя доверять», — заявил он.

Гость подкаста также отметил, что в какой-то момент их беседы журналистка сказала, что камеры не работают. Однако в действительности их снимали, и отрывок записи вставили в финальное интервью, заверил комик.

Ранее Калайджян высказался о своем интервью Собчак словами «оставили только грязь». По его словам, разговор должен был быть посвящен фильму «Непосредственно Каха», но в итоге все интервью было построено вокруг обзора блогера BadComedian (настоящее имя — Евгений Баженов).

«Непосредственно Каха» — веб-сериал, рассказывающий о приключениях Кахи (настоящее имя — Артем Карокозян) и его друга Серго в Сочи. В 2020 году состоялась премьера одноименного фильма. Вскоре после выхода ленты обзор на нее выпустил BadComedian. В выпуске Баженов раскритиковал звучавшие в картине шутки и обвинил Калайджяна в рекламе азартных игр.

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      Маргарита Щигарева
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