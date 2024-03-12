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09:40, 12 марта 2024Среда обитания

Известный российский музыкант назвал лучший город для жизни

Музыкант Стас Намин назвал Москву лучшим городом для жизни

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Известный советский и российский музыкант Стас Намин (настоящее имя — Анастас Микоян) заявил, что считает Москву лучшим городом для жизни. Свое мнение он высказал в беседе с изданием «Телепрограмма».

«Если говорить о том, где жить лучше, то, на мой взгляд, в Москве лучше всего. И я искренне так считаю!» — подчеркнул основатель группы «Парк Горького». Намин добавил, что у него есть возможность путешествовать по всему миру, при этом домой он возвращается «с кайфом». «Когда я отсутствую больше двух недель, у меня начинается дискомфорт», — признался он.

Ранее в марте вдова сатирика Михаила Жванецкого Наталья назвала Москву самым комфортным городом для жизни.

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      Полина Кислицына
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