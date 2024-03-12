Прикрепивший бомбу к машине замректора вуза в ЛНР попал на камеры

Камеры засняли человека, прикрепившего бомбу под авто замректора вуза в ЛНР

Камеры засняли человека, прикрепившего взрывное устройство под автомобиль заместителя ректора Луганского государственного университета Виталия Киселева. Об этом Киселев рассказал РИА Новости.

Он рассказал, что преступника удалось разглядеть со всех ракурсов. Сейчас его разыскивают. Замректор вуза считает, что силовикам вскоре удастся найти и задержать того, кто заминировал машину. Он подчеркивает, что если бы план злоумышленников был реализован, могли бы пострадать и другие люди, даже дети. Кисилев поблагодарил бдительных граждан и правоохранителей, которые патрулируют с собакой район.

Ранее сообщалось, что служебная собака при осмотре авто Киселева обнаружила под днищем взрывчатку. Правоохранители оцепили прилегающую территорию, после чего взрывотехники изъяли бомбу. Никто не пострадал. Тип взрывного устройства еще не установлен.