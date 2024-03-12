Россиянам назвали способ расплачиваться в Турции

Экономист Кузнецов: платить за границей на фоне санкций можно с электронных карт

Одним из вариантов действий в случае, если при поездке за границу речь идет не об оплаченном заранее пакетном туре, является оформление электронной (виртуальной) карты платежной системы, которой можно расплачиваться в крупных торговых точках. Такой способ расчетов назвал «Прайму» доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.

По его словам, для этого можно открыть счет в совместном российско-турецком проекте «Летим». При этом, как отметил специалист, перевести деньги там можно только с комиссией в несколько процентов, а валютный курс будет отличаться от официального.

В случае долгосрочной поездки также предлагается рассмотреть возможность открытия счета и карты в банках дружественных стран. Как уточнил Кузнецов, иногда такой услугой можно воспользоваться, даже не покидая пределы России.

Ранее издание Ekonomim сообщило, что с 1 января денежные переводы между странами почти остановились, а экспортеры в Турции ждут срочных решений для продолжения торговли. По состоянию на начало марта перебои в этой сфере «во многом сохраняются», рассказал посол РФ в стране Алексей Ерхов.