Швейцарец 20 раз ударил жительницу Таиланда за просьбу проявить вежливость

Bangkok Post: швейцарец жестоко избил местную жительницу в Бангкоке

Приезжий из Швейцарии жестоко избил местную жительницу в Таиланде, лишился визы и угодил в тюрьму. Об этом сообщило издание Bangkok Post.

62-летний Дитер Маттиас Штрауманн напал на 58-летнюю женщину в супермаркете Бангкока из-за просьбы проявить вежливость. Мужчина повалил ее на землю, зажал коленом горло и ударил около 20 раз. У пострадавшей диагностировали перелом носа и множественные ушибы. Известно, что на лечение потребуется 4-6 недель.

Иностранца взяли под стражу, и суд согласился отпустить его под залог в 50 тысяч батов (около 127 тысяч рублей). Бывшая жена швейцарца была готова внести эту сумму, чтобы он смог ждать дальнейшего разбирательства на свободе, однако Штрауманн предпочел остаться в СИЗО. Также мужчина отказался сотрудничать с полицией и заявил, что не хочет контактировать со своей семьей или посольством Швейцарии.

При этом в таиландском МИД поставили вопрос об аннуляции визы Штрауманна. Известно, что его документ истекает 14 ноября этого года.

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