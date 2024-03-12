США объявили о планах продажи ракет Польше

Госдепартамент США объявил о планах продажи Польше ракет на $3,7 млрд

США договорились о продаже Польше ракет AGM-158B-2, AIM-120C-8 и AIM-9X, а также сопутствующего оборудования на общую стоимость примерно в 3,7 миллиарда долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госдепартамент США и профильное правительственное ведомство, которое входит в структуру Пентагона.

Американская администрация уже уведомила Конгресс США о принятых ею решениях. У законодательной ветви власти Соединенных Штатов есть 30 дней на изучение договоренностей и их возможное блокирование.

Отмечается, что Вашингтон предоставит Варшаве засекреченное испытательное оборудование и программное обеспечение, обучение личного состава, транспортировку, а также необходимые запчасти и техобслуживание.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что на данный момент нет никакой нужды и необходимости в дополнительных войсках США в Польше, которые ранее запрашивала Варшава «для укрепления восточного фланга НАТО».