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17:20, 12 марта 2024Культура

Актриса из фильма «Уроки французского» умерла в монастыре

Актриса Галина Яцкина умерла на 80-м году жизни в монастыре
Галина Яцкина

Галина Яцкина. Кадр: фильм «Уроки французского»

Заслуженная артистка РСФСР Галина Яцкина, сыгравшая в фильме «Уроки французского» режиссера Евгения Ташкова, умерла в монастыре на 80-м году жизни. Об этом в своем Telegram-канале сообщил протоиерей Василий Гелеван.

«Первая в истории советского кинематографа актриса — кандидат наук, воспитавшая звезд отечественного театра и кино, таких как Маковецкий, Суханов, Жигунов, Копылова. Незадолго перед кончиной Галина Ивановна приняла постриг в схиму. Просим молитв о новопреставленный Схимонахине Вере», — написал он.

Актриса родилась в 1944 году в Махачкале. Она приняла участие во многих фильмах, среди которых «Уроки французского», «Женщины», «Человек, который закрыл город» и «Что делать?». В последние годы жизни Галина Яцкина вела уединенный образ жизни.

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      Варвара Кошечкина
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