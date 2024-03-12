В США предупредили об опасности эскалации конфликта на Украине

AC: американские военные создают опасность эскалации конфликта на Украине

Если США будут обучать Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовать западное оружие, это может создать опасность эскалации конфликта. Об этом предупредил обозреватель Джейсон Бердсли в статье для американского издания American Conservative (АС).

Автор материала отметил, что США отправляют на Украину высокотехнологичное оружие и проводят подготовку ВСУ для его правильного использования. По мнению Бердсли, это может свидетельствовать о том, что украинские военные не умеют эффективно применять поставляемое им оружие.

«Обучая украинских военных пользоваться оружием, американские войска находятся в опасной близости к прямому контакту с армией России. [Подобное столкновение] может привести к масштабной войне с участием НАТО и ядерной эскалации», — высказался обозреватель.

Бердсли также подчеркнул, что США стоит пересмотреть поставку военной помощи Украине. По его мнению, она не должна быть приоритетом страны.

Ранее издание Military Watch Magazine заявило, что у Украины осталось немного шансов, чтобы заменить уничтоженные системы противовоздушной обороны Patriot. Отмечалось, что причиной тому стала заморозка военной помощи США.