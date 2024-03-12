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17:24, 12 марта 2024Интернет и СМИ

В США предупредили об опасности эскалации конфликта на Украине

AC: американские военные создают опасность эскалации конфликта на Украине
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Если США будут обучать Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовать западное оружие, это может создать опасность эскалации конфликта. Об этом предупредил обозреватель Джейсон Бердсли в статье для американского издания American Conservative (АС).

Автор материала отметил, что США отправляют на Украину высокотехнологичное оружие и проводят подготовку ВСУ для его правильного использования. По мнению Бердсли, это может свидетельствовать о том, что украинские военные не умеют эффективно применять поставляемое им оружие.

«Обучая украинских военных пользоваться оружием, американские войска находятся в опасной близости к прямому контакту с армией России. [Подобное столкновение] может привести к масштабной войне с участием НАТО и ядерной эскалации», — высказался обозреватель.

Бердсли также подчеркнул, что США стоит пересмотреть поставку военной помощи Украине. По его мнению, она не должна быть приоритетом страны.

Ранее издание Military Watch Magazine заявило, что у Украины осталось немного шансов, чтобы заменить уничтоженные системы противовоздушной обороны Patriot. Отмечалось, что причиной тому стала заморозка военной помощи США.

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      Мария Большакова
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