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16:57, 12 марта 2024Бывший СССР

Зеленский отверг идею демобилизации во время войны

Зеленский заявил, что никакой демобилизации во время войны не может быть
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Florion Goga / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в законодательстве не существует демобилизации во время войны, его слова передает издание «Страна».

«Мне кажется, что очень много дезинформации по мобилизации в Украине. Мобилизация в Украине была с самого начала войны и она продолжается каждые несколько месяцев», — заявил Зеленский, добавив, что никто не рассчитывал на демобилизацию во время войны.

По мнению Зеленского, вопросы возникают только по теме ротации и отпусков для военнослужащих: «Есть дебаты у парламентариев, они спорят о том, когда можно увольнять ребят, когда нет, кого из них можно и тому подобное».

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о демобилизации из Вооруженных сил Украины (ВСУ) солдат-срочников в апреле-мае. Согласно документу, в запас будут также отправлены военнослужащие Государственной специальной службы транспорта.

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      Валентин Карант
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