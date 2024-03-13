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00:46, 13 марта 2024Культура

«Би-2» прокомментировала отмену фестиваля в Турции

«Би-2» сообщила, что фестиваль в Турции отменился «по объективным причинам»

Фестиваль «Каникулы с Би-2» в Кемере не состоится, так как музыканты в ближайшее время не поедут в Турцию «по объективным причинам». Об этом сообщается на официальной странице музыкального коллектива в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

«Мы проверили все возможные варианты, но, к сожалению, сообщаем, что этот фестиваль не состоится. Существуют объективные причины, по которым мы не приедем в ближайшее время в Турцию», — сообщили артисты.

Мероприятие должно было состояться в конце апреля в пятизвездочном отеле Marti Myra в турецком городе Кемер. Ведущими должны были стать актеры Алекс Дубас и Максим Виторган, а стоимость билетов на фестиваль вместе с проживанием в гостинице варьировалась от 289 до 379 тысяч рублей.

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