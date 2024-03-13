Глава разведки ФРГ заявил о нанесении Россией ущерба его ведомству

Глава разведки ФРГ Каль: дело о шпионаже в пользу России нанесло ущерб ведомству

Дело бывшего сотрудника Федеральной разведывательной службы Германии (БНД) Карстена Л. о шпионаже в пользу России нанесло серьезный ущерб репутации ведомства. Об этом заявил глава БНД Бруно Каль в суде, выступая свидетелем по делу Карстена Л., сообщает немецкое агентство DPA.

По словам Каля, это катастрофа для БНД. «Внутренний преступник — это худшее, что может случиться с разведывательной службой», — подчеркнул он.

Как отмечает агентство, судебное разбирательство по делу экс-сотрудника разведки началось в декабре 2023 года и, предположительно, продлится до 17 июля 2024 года. Уточняется, что обвиняемый пока хранит молчание, однако Артур Е., которого подозревают в посреднической деятельности, уже дал ряд показаний, чтобы смягчить наказание.

Германские власти арестовали Карстена Л. и Артура Е. в декабре 2022 года и январе 2023 года соответственно. Прокуратура обвиняет немцев в контактах с российским бизнесменом, проживающим в Германии, с целью передачи ему секретных документов.