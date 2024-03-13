Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:49, 13 марта 2024Мир

Глава разведки ФРГ заявил о нанесении Россией ущерба его ведомству

Глава разведки ФРГ Каль: дело о шпионаже в пользу России нанесло ущерб ведомству
Бруно Каль

Бруно Каль. Фото: Axel Schmidt / Reuters

Дело бывшего сотрудника Федеральной разведывательной службы Германии (БНД) Карстена Л. о шпионаже в пользу России нанесло серьезный ущерб репутации ведомства. Об этом заявил глава БНД Бруно Каль в суде, выступая свидетелем по делу Карстена Л., сообщает немецкое агентство DPA.

По словам Каля, это катастрофа для БНД. «Внутренний преступник — это худшее, что может случиться с разведывательной службой», — подчеркнул он.

Как отмечает агентство, судебное разбирательство по делу экс-сотрудника разведки началось в декабре 2023 года и, предположительно, продлится до 17 июля 2024 года. Уточняется, что обвиняемый пока хранит молчание, однако Артур Е., которого подозревают в посреднической деятельности, уже дал ряд показаний, чтобы смягчить наказание.

Германские власти арестовали Карстена Л. и Артура Е. в декабре 2022 года и январе 2023 года соответственно. Прокуратура обвиняет немцев в контактах с российским бизнесменом, проживающим в Германии, с целью передачи ему секретных документов.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Крупнейший нефтеперерабатывающий завод юга России остановил работу. Его атаковали украинские дроны

      В финской армии произошел всплеск увольнений из-за конфликта на Украине

      «Не получилось — повторяем». Деньги и тайные встречи: как устроен рынок донорства спермы в России

      Реклама

      Пассажир самолета «потрогал попутчицу в нескольких местах» и пошел под суд

      В Молдавии признали недостаточную поддержку вступления в НАТО

      Женщине оторвало ногу при попадании снаряда ВСУ в жилой дом под Белгородом

      В Молдавии заявили об агонии Санду

      Аршавин назвал ошибкой увольнение тренера «Краснодара»

      16-летняя девушка получила тяжелые травмы из-за схода снега с крыши школы

      Четырех участников банды Леснякова суд приговорил к большим срокам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше